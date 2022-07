நெருங்கும் ஜூலை 9-இலங்கையில் வெடிக்கப் போகும் பூகம்பம் எது?பிரதமர் ரணில் விக்கிரமசிங்கே ராஜினாமாவா?

Colombo

oi-Mathivanan Maran

கொழும்பு: இலங்கையில் ஒவ்வொரு மாதமும் 9-ந் தேதி அரசியலில் பூகம்பம் நிகழ்வதால் இந்த மாதம் 9-ந் தேதி பிரதமர் ரணில் விக்கிரமசிங்கே பதவி விலகுவாரா? என்கிற பரபரப்பு நிலவுகிறது.

இலங்கையில் பிரதமராக இருந்த மகிந்த ராஜபக்சே; ஜனாதிபதி கோத்தபாய ராஜபக்சேக்களுக்கு எதிராக மக்கள் ஏப்ரல் 9-ந் தேதி போராட தொடங்கினர். கோத்தா கோ கம என்ற பெயரில் ஒரு மாதிரி கிராமம் கட்டமைக்கப்பட்டு கோத்தபாயவுக்கு எதிரான கிளர்ச்சி தொடங்கியது.

English summary

Srilanka Prime Minister Ranil Wickremesinghe said that he is ready to resign from his post if Janatha Vimukthi Peramuna (JVP) Leader Anura Kumara Dissanayake offers a solution to address the economic crisis in 6 months.