மாட்டிக்கிட்டீங்களே ஏட்டையா! அதிமுக கூட்டத்துக்கு கரண்ட் ஆட்டைய போட்ட ர.ர.க்கள்! போட்டோவால் சர்ச்சை!

Cuddalore

oi-Rajkumar R

விருத்தாச்சலம் : விருத்தாச்சலம் அருகே நடந்த அதிமுக பொதுக்கூட்டத்திற்கு தேவையான மின்சாரத்தை மின்கம்பத்தில் இருந்து திருட்டுத்தனமாக எடுத்து பயன்படுத்தியதாக புகார் எழுந்துள்ள நிலையில், இது தொடர்பான புகைப்படங்கள் சமூக வலைதளங்களில் வேகமாகப் பரவி வருகிறது.

தமிழக முன்னாள் முதல்வர் பேரறிஞர் அண்ணாவின் பிறந்த நாளை தமிழக முழுவதும் உற்சாகமாக கொண்டாட வேண்டும் என அதிமுக தலைமை, மாவட்ட செயலாளர்களுக்கு உத்தரவிட்ட நிலையில் தமிழகம் முழுவதும் பொதுக்கூட்டங்கள் நடைபெற்று வருகின்றன.

முன்னாள் அமைச்சர்கள், மாவட்ட செயலாளர், சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் உள்ளிட்ட அதிமுக நிர்வாகிகள் தங்கள் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள அதிமுக அமைப்பு மாவட்டங்களில் வசதிக்கேற்றார் போல் அண்ணா பிறந்தநாள் பொதுக்கூட்டங்களை பிரம்மாண்டமாகவும் சிலர் எளிமையாகவும் ஏற்பாடு செய்து வருகின்றனர்.

ஆடல் பாடலை ஆர்வமாக பார்த்த மக்கள்.. அதிமுக நிர்வாகிகள் பேச தொடங்கியதும் அவ்வளவுதான்.. அப்செட்

English summary

While there has been a complaint that the AIADMK public meeting held near Vrudhachalam was stolen and used from an electric pole, the related photographs are spreading rapidly on social media.