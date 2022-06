பாஜக பெரிய மண் குதிரை.. கேப்டன் இல்லாத கப்பலாக தள்ளாடும் அதிமுக.. அமைச்சர் மனோ தங்கராஜ் விளாசல்

Cuddalore

oi-Nantha Kumar R

கடலூர்: ‛‛தமிழகத்தில் அதிமுக கேப்டன் இல்லாத கப்பல்போல் சென்று கொண்டுள்ளது. பாஜக ஒரு மண் குதிரை. பாஜகவை நம்பி போகிறவர்கள் மண் குதிரையில் சென்று ஆற்றுக்குள் இறங்குவதற்கு சமம். பாஜக ஒரு பெரிய மண் குதிரை. பாஜகவில் யார் சேர்ந்தாலும் அது அவர்களுக்கு ஆபத்தாக தான் முடியும்'' என தகவல் தொழில்நுட்பத்துறை அமைச்சர் மனோ தங்கராஜ் விளாசினார்.

கடலூர் மாவட்டம் சிதம்பரம் அண்ணாமலை பல்கலைக்கழக உயிர் வேதியியல் மற்றும் உயிரி தொழில்நுட்பத் துறை சார்பில் மருந்து கண்டுபிடிப்பு மற்றும் வளர்ச்சியில் உயிரி தொழில்நுட்பம் குறித்த சர்வதேச மாநாடு கருத்தரங்கம் இன்று நடந்தது.

பல்கலைக்கழகத் துணைவேந்தர் டாக்டர் கதிரேசன், பதிவாளர் சீத்தாராமன் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்ற இந்நிகழ்ச்சியில், தமிழக அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பத் துறை அமைச்சர் மனோ தங்கராஜ் கலந்து கொண்டு குத்துவிளக்கேற்றி மாநாடு-கருத்தரங்கை துவக்கி வைத்தார். விழா முடித்து அவர் பேட்டியளித்தார். அப்போது அவர் கூறியதாவது:

English summary

In ADMK has gone like a ship without a captain. The BJP is a mud horse. Those who rely on the BJP are like going on a mud horse and going down into the river. It can be dangerous for anyone who joins the BJP ”says IT Minister Mano Thangaraj.