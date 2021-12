முழு போதை.. தாறுமாறாக வந்த பைக் மோதி சிறுவன் பரிதாப பலி.. கொதித்தெழுந்த பொதுமக்கள்!

Cuddalore

oi-Udhayabaskar

கடலூர்: போதையில் இளைஞர் பைக் ஓட்டியதில் சிறுவன் பலி.. மதுக்கடையை மூடுமாறு உடலை வாங்க மறுத்து மறியல்

கடலூர் மாவட்டம் விருத்தாசலம் அருகே குடிபோதையில் இருசக்கர வாகனத்தில் வந்த இளைஞர் மோதியதில் சிறுவன் பரிதாபமாக உயிரிழந்தான்.

குடிபோதையில் வந்த இளைஞர்களால் விபத்தில் சிறுவன் பலியானதை அடுத்து பொதுமக்கள் சாலைமறியலில் ஈடுபட்டனர்.

விபத்து நிகழ்வதற்கு காரணமாக இருக்கும் டாஸ்மாக் கடையை மூடும்வரை சிறுவன் உடலை வாங்கமாட்டோம் என மறியல் செய்தனர்.

English summary

An 8-year-old boy was killed when a youth drunk and drive bike and made accident in Cuddalore district. Following this, the public protested the road to close the wine shop.