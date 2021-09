சேர்ந்து வாழ சம்மதிக்காத காதலன்.. குடும்பதுடன் போன வீட்டுக்கு போன காதலி.. கதறல்

Cuddalore

oi-Velmurugan P

கடலூர் : கடலூர் மாவட்டம் காட்டுமன்னார்கோவில் அருகே காதல் கணவனுடன் சேர்த்து வைக்க வேண்டும் என காதலன் வீட்டின் முன்பு காதலி பெற்றோருடன் தர்ணா போராட்டத்தில் ஈடுபட்டார். பெண்ணின் தாய் கண்ணீர் விட்டு கதறியதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

கடலூர் மாவட்டம் காட்டுமன்னார்கோவில் அருகே முட்டம் கிராமத்தைச் சேர்ந்த 28 வயது இளம்பெண்ணான ராஜகுமாரி என்பவர் தனது தாய் தந்தையுடன் வீராணநல்லூர் கிராமத்தில் தனது காதலன் வீட்டின் முன்பு நின்று கொண்டு காதல் கணவனுடன் தன்னை சேர்த்து வைக்க வேண்டும் என தர்ணா போராட்டம் செய்தார். இதனால் அப்பகுதியில் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

இதுபற்றி ராஜகுமாரி கூறியதாவது நான் முட்டம் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் கடந்த 2014ஆம் ஆண்டு அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகத்தில் எம்சிஏ படிக்கும்போது காட்டுமன்னார்கோவில் தாலுக்கா வீராணநல்லூர் கிராமத்தைச் சேர்ந்த இளங்கோவன் மகன் கார்த்திக் என்பவர் பி.இ படிக்கும் போது இருவருக்குமிடயே காதல் மலர்ந்தது.

English summary

Darna fights with girlfriend's parents in front of boyfriend's house to be kept with romantic husband near Kattumannarkovil in Cuddalore district.