கல்யாண மண்டபம் ஆன பஸ் ஸ்டாப்! சிக்கிய கல்லூரி மாணவனுக்கு இறுகும் பிடி! இருவர் மீதும் பாய்ந்தது போக்சோ!

Cuddalore

oi-Rajkumar R

கடலூர் : சிதம்பரம் பேருந்து நிலையத்தில் மாணவிக்கு தாலி கட்டிய விவகாரம் தொடர்பாக தாலி கட்டிய மாணவன், மற்றும் அந்த வீடியோவை பதிவிட்டவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில், இருவர் மீதும் போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

கடலூர் மாவட்டம் சிதம்பரம் பேருந்து நிலையம் அருகில் காந்தி சிலை உள்ளது. அதன் அருகில் பல்வேறு சிறு கிராமங்களுக்கு செல்வதற்காக சிற்றுந்து பேருந்து நிறுத்தம் உள்ளது. இந்த நிழற்குடையில் பள்ளி சீருடையில் இருக்கும் மாணவி ஒருவருக்கு மாணவன் ஒருவர் மஞ்சள் கயிறு மூலம் தாலி கட்டும் வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் தீயாய் பரவியது.

இது குறித்து பல்வேறு பகுதிகளில் விசாரணை செய்ததில் சிதம்பரம் அருகே உள்ள பெராம்பட்டு ஊராட்சிக்கு உட்பட்ட ஒரு கிராமத்தைச் சேர்ந்த 12ஆம் வகுப்பு படிக்கும் பள்ளி மாணவி என்பது உறுதி செய்யப்பட்டது,

பஸ் ஸ்டாப்பில் பள்ளி மாணவிக்கு தாலி கட்டிய மாணவன்: வீடியோ வெளியிட்டவர் கைது ஏன்?.. போலீசார் விளக்கம்

English summary

A case under the POCSO Act has been registered against both the student who tied a thali and the person who posted the video in connection with the issue of tying a thali to a student at Chidambaram bus station.