படிச்சி பெரிய ஆளா வருவேனு நினைச்சேனே.. மாணவியின் உடலை பெற்ற தாய் கதறல்.. பெரும் சோகம்

கள்ளக்குறிச்சி: கள்ளக்குறிச்சி அருகே தனியார் பள்ளி 12ம் வகுப்பு மாணவியின் உடல் இன்று பெற்றோரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது. இந்த வேளையில், ‛‛படிச்சி பெரிய ஆளா வருவேனு நினைச்சேனே.. உனக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்க ஆசைப்பட்டேனே'' எனக்கூறி அவரது தாய் கதறி அழுத சம்பவம் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியது.

கள்ளக்குறிச்சி மாணவியின் உடலை பெற்ற தாய் கதறல்.. பெரும் சோகம்

கடலூர் மாவட்டம் வேப்பூரை அடுத்த பெரியநெசலூர் கிராமத்தை சேர்ந்த 17 வயது மாணவி. இவர் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் சின்னசேலம் அடுத்த கனியாமூரில் தனியார் பள்ளியில் விடுதியில் தங்கி 12ம் வகுப்பு படித்தார்.

கடந்த 13ம் தேதி மாணவி மாடியில் இருந்து குதித்து தற்கொலை செய்ததாக பள்ளி நிர்வாகம் கூறியது. ஆனால் மாணவியின் சாவில் மர்மம் இருப்பதாக பெற்றோர் கூறினார்.

