எங்க கொண்டு விட்டுருக்க பார்த்தியா..கடலூரில் கூகுள் மேப்பை நம்பி போனவருக்கு ஏற்பட்ட கதியை பாருங்க

Cuddalore

கடலூர்: கடலூரில் கூகுள் மேப்பை பார்த்து ஓட்டி வந்த லாரி டிரைவர் தவறுதலாக ஒருவழிப்பாதைக்குள் வந்ததால் அங்கு போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது. இதையடுத்து, கடலூர் பேருந்து நிலையத்திற்குள் லாரியை கொண்டு சென்ற ஓட்டுநர் சரியான பாதையில் திரும்பிச்சென்றார்.

முன்பெல்லாம் வழி தெரியாத ஊருக்கு போவதென்றால் அவ்வழியாக வருபவர்களிடம் கேட்டு கேட்டு செல்ல வேண்டியிருக்கும்.

ஆள் நடமாட்டம் குறைந்த பகுதிகளில் பயணம் செய்வதென்றால் சரியான வழியை கண்டுபிடித்து போய் சேருவதற்குள் போதும் போதும் என்றாகிவிடும். ஆனால், இப்போதெல்லாம் இந்த அளவுக்கு சிரமப்பட வேண்டியது இல்லை.

English summary

There was a traffic jam in Cuddalore when a lorry driver, who was driving by looking at Google Maps, entered the one-way road by mistake. Subsequently, the driver who took the lorry into the Cuddalore bus station returned to the correct route.