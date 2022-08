முக்கியம்! கள்ளக்குறிச்சி மாணவி மரண வழக்கு.. ஜிப்மர் ஆய்வறிக்கையை நாளை பெற்றோரிடம் வழங்கும் கோர்ட்

Cuddalore

oi-Nantha Kumar R

கள்ளக்குறிச்சி: கள்ளக்குறிச்சி அருகே தனியார் பள்ளியில் படித்த 12ம் வகுப்பு மாணவி மர்மமரணம் அடைந்த நிலையில் ஜிப்மர் மருத்துவ குழுவின் ஆய்வறிக்கையை கேட்டு மாணவியின் பெற்றோர் தரப்பில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது. இந்த மனுவை இன்று விசாரித்த நீதிமன்றம் ஆய்வறிக்கையை நாளை வழங்குவதாக அறிவித்துள்ளது. இதன்மூலம் வழக்கு முக்கிய கட்டத்தை எட்டியுள்ளது.

கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் சின்னசேலம் அடுத்த கனியாமூரில் தனியார் பள்ளியில் கடலூர் மாவட்டம் வேப்பூரை அடுத்த பெரியநெசலூர் கிராமத்தை சேர்ந்த 17 வயது மாணவி விடுதியில் தங்கி 12ம் வகுப்பு படித்தார். கடந்த மாதம் 12ம் தேதி மாணவி மர்மமான முறையில் இறந்தார்.

இதையடுத்து மாணவியின் இறப்புக்கு நீதிகேட்டு குடும்பத்தினர் உள்பட ஏராளமான மக்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். கடந்த மாதம் 17ம் தேதி நடந்த போராட்டம் கலவரமானது. பள்ளிக்குள் நுழைந்த போராட்டக்காரர்கள் சூறையாடி, வாகனங்களை தீவைத்து எரித்தனர்.

சேலம் அருகே சாலை விபத்து..ஆம்னி வேன் மீது தனியார் பேருந்து மோதியதில் 6 பேர் பலி..6 பேர் பலத்த காயம்

English summary

A petition has been filed in the Villupuram Chief Criminal Court on behalf of the student's parents seeking the report of Jipmar Hospital in the case of the mysterious death of a 12th class student studying in a private school near Kallakurichi.