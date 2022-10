ஷ்ஷ்ஷ்.. ஷூவில் இருந்து வந்த சத்தம்! உள்ளே பார்த்தால்.. காத்திருந்த ஷாக்! பெற்றோர்களே உஷார்!

Cuddalore

oi-Rajkumar R

கடலூர் : கடலூரில் பள்ளி மாணவர்கள் அணிந்து செல்லும் ஷூவில் பாம்பு ஒன்று இருப்பதைக் கண்டு அவ்வீட்டினர் அதிர்ச்சி அடைந்த நிலையில், பாம்பு மீட்கப்பட்டு பத்திரமாக வனப்பகுதிக்குள் விடப்பட்டுள்ளது.

கடலூர் செம்மண்டலம் அருகே உள்ள ஸ்டேட் பேங்க் காலனி பகுதியைச் சார்ந்தவர் அசோகன். இவரது வீட்டில் இன்று பள்ளி மாணவர்கள் அணிந்து செல்லும் ஷூ வில் பாம்பு ஒன்று இருப்பதைக் கண்டு அவ்வீட்டினர் அதிர்ச்சி அடைந்தனர்.

பின்னர் இது குறித்து கடலூரில் பாம்பு பிடி வீரர் செல்லாவுக்கு தகவல் அளித்தனர் தகவலின் பேரில் அங்கு சென்ற பாம்பு பிடி வீரர் செல்லா, ஷூவில் இருந்த நல்ல பாம்பு குட்டியை பத்திரமாக பிடித்து காப்பு காட்டிற்குள் விட கொண்டு சென்றார்.

'எம்மோ! என்னது இது கருப்பா'.. விமானத்தில் வழங்கப்பட்ட மீல்ஸில் பாம்பு தலை.. தலைசுற்றிப்போன பயணிகள்!

English summary

School students in Cuddalore were shocked to find a snake in their shoes, but the snake was rescued and released safely into the forest.