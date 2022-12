என்னய்யா.. மாமனும் மச்சானும் ஒண்ணும் தெரியாதமாதிரி பேசிக்கிறீங்க.. சக அமைச்சரை கலாய்த்த கே.என்.நேரு!

Cuddalore

oi-Vignesh Selvaraj

கடலூர் : கடலூரில் ஆய்வுக் கூட்டத்திற்குச் சென்றிருந்த அமைச்சர் கே.என்.நேரு, அமைச்சர் எம்.ஆர்.கே.பன்னீர்செல்வத்தையும், சிதம்பரம் நகராட்சி சேர்மன் செந்தில் குமாரையும் கிண்டல் செய்து பேசியுள்ளார்.

ஆய்வுக் கூட்டத்தில் சிதம்பரம் நகராட்சி தலைவர் செந்தில் குமார் கோரிக்கை எழுப்பும்போதும், அமைச்சர் எம்.ஆர்.கே.பன்னீர்செல்வம் பேசும்போதும் அவர்களை கிண்டல் செய்து கமெண்ட் அடித்தார் அமைச்சர் கே.என்.நேரு.

ஆய்வுக் கூட்டத்தின்போது, அமைச்சர் கே.என்.நேரு, அதிகாரிகளிடம் கடுமை காட்டியபோதும், அவர் அடித்த ஜாலி கமெண்ட்களால் அதிகாரிகள், உள்ளாட்சி பிரதிநிதிகள் மத்தியில் அவ்வப்போது சிரிப்பலை எழுந்துள்ளது.

English summary

Minister KN Nehru, who had gone to a review meeting in Cuddalore, made a taunting comment against Minister MRK Panneerselvam and Chidambaram Municipality Chairman Senthil Kumar. Minister KN Nehru's jolly comments caused laughter among the officials and local body representatives.