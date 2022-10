தடதடத்த ரயில்.. 2 மணிக்கு அமைச்சர் மெய்யநாதனுக்கு திடீர் உடல்நலக்குறைவு.. உடனே கடலூரில் அட்மிட்!

Cuddalore

கடலூர் : தமிழக விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் சி.வீ.மெய்யநாதன், திடீர் உடல் நலக்குறைவு காரணமாக கடலூர் மாவட்ட அரசு மருத்துவக்கல்லூரி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார்.

ராமேஸ்வரத்தில் இருந்து சென்னை செல்லும் எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலில் அமைச்சர் மெய்யநாதன் நேற்று புதுக்கோட்டையில் இருந்து சென்னை நோக்கிப் பயணம் செய்தார்.

ரயில் பயணத்தின்போது ஏற்பட்ட திடீர் உடல்நலக்குறைவு காரணமாக சிதம்பரம் ரயில் நிலையத்தில் இறங்கிய அவர், கடலூர் மாவட்ட அரசு மருத்துவக்கல்லூரி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார்.

English summary

Minister Meyyanathan admitted to Hospital due to sudden illness during travel TN Sports Minister Meyyanathan admitted to the hospital due to sudden illness. Minister Meyyanathan traveled to Chennai yesterday from Pudukottai in the Rameswaram-Chennai Express. He got down at Chidambaram railway station due to a sudden illness and admitted to Cuddalore Hospital.