பூமிகா எனக்கு தான்! கணவனை இழந்த பெண்ணால் சுடுகாட்டில் கலவரம்! அடங்கிப் போன உயிர்! கதிகலங்கிய கடலூர்!

கடலூர் : கடலூர் மாவட்டம் பண்ருட்டி அருகே கணவனை இழந்த பெண்ணுக்காக ஏற்பட்ட தகராறில் ஒருவர் கொடூரமான முறையில் கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சி ஏற்படுத்தியிருக்கும் நிலையில் இது தொடர்பாக காவல்துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்

கடலூர் மாவட்டம் பண்ருட்டி தட்டாஞ்சாவடி காந்திநகர் பகுதியை சேர்ந்தவர் சக்திவேல். இவர் தட்டாஞ்சாவடி காளிகோவில் பின்புறம் உள்ள சுடுகாட்டு பகுதியில் நண்பர்களுடன் மது அருந்தியுள்ளார்.

அப்போது, கள்ளக்காதல் விவகாரத்தில் நண்பர்களுக்குள் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டுள்ளது. இந்த வாக்குவாதம் முற்றியதில், நண்பர்கள் ஒன்றாக சேர்ந்து ஆட்டோ டிரைவர் சக்திவேலை கத்தியால் வெட்டி படுகொலை செய்தனர்.

The brutal murder of a man in a dispute over a woman who lost her husband near Panruti in Cuddalore district has caused a great shock and the police are investigating the matter.