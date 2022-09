பறந்து வந்த பெட்ரோல் குண்டு.. இந்து முன்னணி ஆதரவாளர் வீட்டில் “டமார்ர்ர்”! சிதம்பரத்தில் “பரபர”

Cuddalore

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

கடலூர்: தமிழ்நாடு முழுவதும் தொடர்ந்த பெட்ரோல் குண்டு வீச்சு சம்பவங்கள் கடந்த 2 நாட்களாக ஓய்ந்திருந்த நிலையில் நேற்றிரவு மீண்டும் சிதம்பரத்தில் இந்து முன்னணி ஆதரவாளர் வீட்டில் பெட்ரோல் குண்டு வீசப்பட்டு இருக்கிறது.

கடந்த 22 ஆம் தேதி மாலை கோவை பாஜக அலுவலகத்தில் மர்ம நபர்கள் பெட்ரோல் குண்டு வீசிவிட்டு தப்பிச்சென்றது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. இதனால் கோவையில் பதற்றம் ஏற்பட்டு போலீசார் குவிக்கப்பட்டனர்.

இந்த நிலையில் வெள்ளிக்கிழமை இரவும் கோவை மாவட்டம் கோவைபுதூர் பகுதியில் ஆர்.எஸ்.எஸ் நிர்வாகி ஆனந்த கல்யாண கிருஷ்ணன் என்பவரது வீட்டில் பெட்ரோல் குண்டு வீசப்பட்டது பரபரப்பை அதிகரித்தது.

பெட்ரோல் குண்டு வீச்சை தொடர்ந்து.. அபாய எச்சரிக்கை மணி அடிக்கும் இந்து முன்னணி காடேஸ்வரன்

English summary

While the incidents of petrol bombings in Tamil Nadu had stopped for the last 2 days, a petrol bomb was thrown at the house of a Hindu Munnani supporter in Chidambaram in Cuddalore district again last night.