ராணுவத்தையே கூட்டி வந்தாலும் பூட்டு.. எல்லா கேட்டையும் பூட்டிடுவோம் பாத்துக்கோங்க! ஆவேசமான அன்புமணி!

Cuddalore

oi-Rajkumar R

கடலூர் : கடலூரில் என்.எல்.சி.க்கு எதிராக நடைபெற்ற ஆர்ப்பாட்டத்தில் பெரிய பூட்டு ஒன்றை காட்டி பேசிய பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ்," இது எச்சரிக்கை பூட்டு தான்.. அடுத்து உண்மையான பூட்டை எடுத்து வந்து எல்லா கேட்டையும் பூட்டி விட்டுடுவோம் பாத்துக்கோங்க என எச்சரிக்கை விடுத்தார்.

கடலூர் மாவட்டத்தையும், கடலூர் மாவட்ட மக்களின் வாழ்வாதாரத்தையும் சீரழிக்கும் என்எல்சி நிறுவனம் வெளியேற வேண்டும் என்று வலியுறுத்தி பாட்டாளி மக்கள் கட்சி சார்பில் இன்று ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெறும் என அக்கட்சியின் தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் கூறியிருந்தார்.

இதனையடுத்து இன்று கடலூர் மாவட்டம் நெய்வேலி ஆர்ச் கேட் அருகில் ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது. இதில் பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ், முக்கிய நிர்வாகிகள், பாமக தொண்டர்கள் உள்ளிட்ட ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டனர்.

Speaking at the demonstration against the NLC in Cuddalore, PMK leader Anbumani Ramadoss said, "This is a warning lock. Next, we will bring a real lock and lock all the gates and leave them behind."