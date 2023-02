வேலைவாய்ப்பு.. 5ஜி பயன்படுத்தி புது செயலிகள் உருவாக்க 100 நவீன லேப்கள்.. பட்ஜெட்டில் அறிவிப்பு!

நாடு முழுவதும் 5ஜி தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி புதிய செயலிகள் உருவாக்க 500 நவீன் லேப்கள் உருவாக்கப்படும் என மத்திய பட்ஜெட்டில் நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் அறிவித்துள்ளார்.

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: இந்தியாவில் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ள 5ஜி சேவைகளை பயன்படுத்தி புதிய செயலிகளை உருவாக்க நாட்டில் 100 ஆய்வகங்கள் உருவாக்கப்படும் என மத்திய நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தனது பட்ஜெட் உரையில் அறிவித்தார். இதன்மூலம் புதிய வேலைவாய்ப்புகள் உருவாக்கப்படுவதோடு, கல்வி, சுகாதாரம், போக்குவரத்து துறையை இந்த செயலிகள் மேம்படுத்த உள்ளது.

2023-2024ம் ஆண்டுக்கான பட்ஜெட்டை நாடாளுமன்றத்தில் மத்திய நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தாக்கல் செய்து வருகிறார். காலை 11 மணிக்கு பட்ஜெட் உரையை நிர்மலா சீதாராமன் வாசிக்க தொடங்கி பல்வேறு அறிவிப்புகளை வெளியிட்டு வருகிறார்.

அதன்படி முக்கிய அறிவிப்பு ஒன்றை நிர்மலா சீதாராமன் வெளியிட்டுள்ளார். அதாவது இந்தியாவில் 5ஜி சேவைகளை பயன்படுத்தி நவீன லேப்கள் உருவாக்கப்படும். அதன்படி மொத்தம் 100 லேப்கள் என்ஜினீயரிங் நிறுவனங்களில் அமைக்கப்படும். இதன்மூலம் புதிய வேலைவாய்ப்புகள், வணிக மாதிரிகள், வேலைவாய்ப்புகள் உருவாக்கப்படும். இந்த செயலிகள் கல்வி, விவசாயம், போக்குவரத்து அமைப்புகள், சுகாதாரம் போன்ற பயன்பாடுகளை அடிப்படையாக கொண்டிருக்கும்.

English summary

Union Finance Minister Nirmala Sitharaman announced in her budget speech that 100 laboratories will be set up in the country to develop new applications using the 5G services introduced in India. Through this, new jobs will be created and these applications will improve the education, health and transport sectors.