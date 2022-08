மேம்பாலத்தில் எமனாகி கழுத்தை அறுத்த மாஞ்சா நூல்.. மனைவி, மகளின் கண்முன்னே துடிதுடித்து இறந்த இளைஞர்

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: டெல்லி மேம்பாலத்தில் பைக்கில் சென்றபோது குறுக்கே இருந்த மாஞ்சா நூல் கழுத்தை அறுத்ததால் இளைஞர் ஒருவர் தனது மனைவி, குழந்தையின் கண்முன்னே துடிதுடித்து இறந்தார்.

இந்தியா முழுவதும் காத்தாடி, பட்டம் விடும் பழக்கம் நடைமுறையில் உள்ளது. இதில் தடை செய்யப்பட்ட சீனாவின் மாஞ்சா நூல்கள் பயன்படுத்துவது ஆபத்தானது. இந்த நூல் கண்ணுக்கு தெரியாது என்பதாலும், ஒருவரின் உடலை கிழித்து உயிரை பறிக்கும் திறன் கொண்டது என்பதாலும் மக்கள் மாஞ்சா நூலை மக்கள் பயன்படுத்தக்கூடாது என அறிவுரைகள் வழங்கப்பட்டு உள்ளன.

இருப்பினும் சிலர் தடையை மீறி அதனை பயன்படுத்தி வருகின்றனர் அந்த வகையில் டெல்லியில் சீனாவின் மாஞ்சா நூல் ஒருவரின் உயிரை பறித்துள்ளது. இந்த சோக சம்பவம் குறித்த விபரம் வருமாறு:

