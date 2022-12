மொத்தம் 39 பேருக்கு ’ஃபாரின்’ கொரோனா! அடுத்த 40 நாட்கள் ரொம்ப முக்கியம்! ரெடியாகும் மத்திய அரசு!

Delhi

oi-Rajkumar R

டெல்லி : சீனா உள்ளிட்ட வெளிநாடுகளில் கொரோனாவின் தாக்கம் அதிகரித்துள்ள நிலையில் வெளிநாடுகளில் இருந்து இந்தியா வந்த 39 பேருக்கு இதுவரை கொரோனா உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும், குறிப்பாக தமிழகத்தில் மட்டும் ஆறு பேருக்கு உறுதி செய்யப்பட்டு இருப்பதாக தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது.

2019ஆம் ஆண்டு சீனாவின் வூகான் மாகாணத்தில் கண்டறியப்பட்ட கொரோனா வைரஸ் அதன்பிறகு படிப்படியாக உலகின் அனைத்து நாடுகளுக்கும் பரவி மிகப்பெரிய அளவில் பொருளாதார இழப்பையும், உயிர் இழப்புகளை ஏற்படுத்தியது.

சில நாட்கள் ஓய்வுக்கு பின்னர் மீண்டும் இரண்டாவது அலை, மூன்றாவது அலை என தனது ஆட்டத்தை காட்டத் தொடங்கிய கொரோனா பாதிப்பு இந்தியாவில் கடந்த சில நாட்களாக அதளபாதாளத்தை நோக்கிச் சென்றது.

English summary

As the impact of corona virus has increased in foreign countries including China, it has been reported that 39 people who came to India from foreign countries have been confirmed to have corona virus so far, especially six people have been confirmed in Tamil Nadu alone.