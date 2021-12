வருகிறது ஜிஎஸ்டி.. ஆம்னி பஸ், ஊபர், ஓலா புக்கிங் கட்டணம் அதிகரிக்கும்.. ஜன.1 முதல் அமலாக வாய்ப்பு

Delhi

oi-Jeyalakshmi C

டெல்லி: ஆன்லைன் வாயிலாக பதிவு செய்யப்படும் ஆம்னி பஸ்டிக்கெட், கார், ஆட்டோ, டாக்ஸி சவாரிக்கு 5 சதவீதம் ஜி.எஸ்.டி வரி விதிக்கப்பட உள்ளது. வரும் ஜனவரி 1ஆம் தேதி முதல் இந்த வரி விதிப்பு அமலுக்கு வருகிறது.

இதனால் ஓலா, உபேர் போன்ற வாகன சேவைகளின் கட்டணம் அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது.

மத்திய அரசு ஜிஎஸ்டி வரி விதிப்பில் சில மாற்றங்களை மத்திய அரசு ஜனவரி 1ஆம் தேதி முதல் கொண்டு வருகிறது. ஆன்லைன் வழியாக முன் பதிவு செய்து பயணத்தை மேற்கொள்ளும் அனைத்து சேவைகளுக்கும் ஜிஎஸ்டி புதிதாக விதிக்கப்படுகிறது.

ஏற்கனவே ரயில், ஆம்னி ஏ.சி. பேருந்துகளில் பயணம் செய்ய 5 சதவிகிதம் ஜிஎஸ்டி விதிக்கப்படுகிறது. ஓலா, ஊபர், ஆட்டோ போன்ற வாடகை வாகனங்களுக்கு ஜிஎஸ்டியில் இருந்து விலக்கு அளிக்கப்பட்டு இருந்தது. புத்தாண்டில் இருந்து ஆன்லைன் வழியாக முன்பதிவு செய்கிற அனைத்து பயணத்திற்கும் 5 சதவிகிதம் ஜிஎஸ்டி விதிக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

Omni bus tickets, car, auto and taxi rides registered online will be subject to 5 per cent GST. This tax will come into effect from January 1. This is likely to increase the cost of vehicle services such as Ola and Uber.