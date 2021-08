R factor அபாயம்... தமிழ்நாடு உள்ளிட்ட 8 மாநிலங்களில் கூடுதல் எச்சரிக்கை தேவை.. மத்திய அரசு வார்னிங்

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: நாட்டில் கொரோனா பெருந்தொற்று இன்னும் முடியவில்லை எனத் தெரிவித்துள்ள மத்திய அரசு, தமிழ்நாடு உள்ளிட்ட 8 மாநிலங்களில் R-factor அதிகமாக உள்ளதால் கூடுதல் கவனம் தேவை என எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.

இந்தியாவில் கொரோனா பரவலின் 2ஆம் அலை கடந்த மார்ச், ஏப்ரல் மாதங்களில் ஏற்பட்டது. அப்போது நாட்டிலுள்ள பெரும்பாலான மருத்துவமனைகள் கொரோனா நோயாளிகளால் நிரம்பின.

தினசரி கொரோனா பாதிப்பு அதிகபட்சமாக நான்கு லட்சம் வரை சென்றது. அதேபோல தினசரி உயிரிழப்புகளும் ஒரு கட்டத்தில் நான்காயிரத்தைத் தாண்டியது.

English summary

The pandemic is "still raging" in the country and eight states have shown a rise in the R-factor. The states where the R-factor is more than one are Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Lakshadweep, Tamil Nadu, Mizoram, Karnataka, Puducherry and Kerala.