ரூ.80ஐ தாண்டியது.. தொடர்ந்து சரியும் இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு - ஆதிக்கம் செலுத்தும் அமெரிக்க டாலர்

Delhi

oi-Karthi Ramu

டெல்லி: அமெரிக்க டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாய் மதிப்பு நேற்று வரலாறு காணாத வீழ்ச்சியை சந்தித்த நிலையில் இன்று மேலும் சரிந்துள்ளது. இதனால் இந்திய ரூபாய்க்கு நிகரான அமெரிக்கா டாலரின் மதிப்பு 80.06 ஆக உயர்ந்திருக்கிறது. சர்வதேச அளவில் டாலரின் தேவை அதிகரித்துள்ளதையடுத்து இந்த சரிவு ஏற்பட்டுள்ளதாக பொருளாதார வல்லுநர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

இப்படியான ரூபாய் மதிப்பு வீழ்ச்சிக்கு ரஷ்யா-உக்ரைன் போர் காரணமாக சொல்லப்படுகிறது. இந்த போரால் ஏற்பட்டுள்ள கச்சா எண்ணெய் விலை உயர்வு சங்கிலி தொடர்போல எரிபொருள் மட்டுமல்லாது பல்வேறு பொருட்களின் விலையையும் அதிகரிக்க வழிவகுத்திருக்கிறது. இதனால் பொருட்களின் விலை உயர்வு தவிர்க்க இயலாததாக இருக்கிறது.

English summary

The Indian rupee fell further today after hitting a record low against the US dollar yesterday. As a result, the value of the Indian rupee against the US dollar has risen to 80.06. Economists say the decline is due to an increase in international demand for the dollar.