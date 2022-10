நீதிபதிகளால் மக்களை மகிழ்விக்க முடியாது.. உச்சநீதிமன்ற நீதிபதி ஹேமந்த் குப்தா பரபர பேச்சு

Delhi

டெல்லி: ‛‛நீதிபதிகளால் மக்களை மகிழ்ச்சி முடியாது. இந்த பணி நீதிபதிகளுக்கு வழங்கப்படவில்லை'' என உச்சநீதிமன்றத்தில் பணியாற்றிய நீதிபதி ஹேமந்த் குப்தா பரபரப்பாக பேசினார்

உச்சநீதிமன்ற நீதிபதியாக இருந்தவர் ஹேமந்த் குப்தா. இவர் பணி ஓய்வு பெற்ற நிலையில் உச்சநீதிமன்ற வழக்கறிஞர்கள் சங்கம் சார்பில் பிரிவு உபசார விழா நடத்தப்பட்டது.

இந்த விழாவில் அட்டார்னி ஜெனரல் வெங்கடரமணி, உச்சநீதிமன்ற வழக்கறிஞர் சங்க தலைவர் விகாஷ் சிங், துணை தலைவர் பிரதீப் ராய் உள்ளிட்டவர்கள் நீதிபதி ஹேமந்த் குப்தா பற்றி பேசினார். இந்த வேளையில் ஹேமந்த் குப்தா கடந்த வந்த பாதை குறித்து அவர்கள் பேசினர்.

