தறிகெட்டு ஓடிய சொகுசு கார்.. டெல்லியில் கோர விபத்து! 15 ஆண்டுக்கால சைக்கிள் பயணம் முடிந்த சோகம்

Delhi

oi-Halley Karthik

டெல்லி: அதிகாலையில் சைக்கிள் பயணம் சென்றுகொண்டிருந்தவர் மீது சொகுசுக் கார் மோதியதில் ஒருவர் உயிரிழந்துள்ள சம்பவம் டெல்லியில் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

சம்பவம் தொடர்பாக கார் ஓட்டுநர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும், உரிமையாளரிடம் விசாரணை நடைபெற்று வருவதாகவும் டெல்லி காவல்துறையினர் கூறியுள்ளனர்.

சைக்கிளில் சென்ற நபர், கடந்த 15 வருடங்களாக தினந்தோறும் சைக்கிள் பயணம் செய்து வருவதாகவும், இவரது இழப்பு ஈடுசெய்ய முடியாதது எனவும் உயிரிழந்தவரின் நண்பர்கள் கூறியுள்ளனர்.

English summary

A man was killed in Delhi when a luxury car hit him while traveling on a bicycle early in the morning. The Delhi Police said that the driver of the car has been arrested in connection with the incident and the owner is being questioned. Friends of the deceased have said that the person who went on a bicycle had been traveling by bicycle every day for the last 15 years and his loss is irreparable.