விஸ்தாரா விமானத்தின் காக்பிட் அறையில் விசில் சத்தம்.. நடுவானில் ஏற்பட்ட திடீர் பதற்றம்!

Delhi

oi-Mani Singh S

டெல்லி: டெல்லியில் இருந்து மும்பை நோக்கி புறப்பட்ட விஸ்தாரா விமானம் நடுவானில் பறந்துகொண்டிருந்த போது, திடீரென காக்பிட் அறையில் விசில் சத்தம் ஏற்பட்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. இதையடுத்து விமானம் மீண்டும் டெல்லி விமான நிலையத்தில் பத்திரமாக தரையிறக்கப்பட்டது.

டாடா மற்றும் சிங்கப்பூர் ஏர்லைன்ஸ் நிறுவனத்தின் கூட்டு நிறுவனமான விஸ்தாரா உள்நாடு மற்றும் வெளிநாடுகளுக்கு என ஏராளமான விமானங்களை இயக்கி வருகிறது.

விச்தாரா நிறுவனத்திற்கு சொந்தமான யுகே 951 என்ற போயிங் 737 விமானம் மும்பை - டெல்லி இடையே இயக்கப்பட்டு வருகிறது. இந்த விமானம் வழக்கம் போல நேற்று மும்பைக்கு டெல்லி விமான நிலையத்தில் இருந்து புறப்பட்டு சென்று கொண்டிருந்தது.

5000 கார் திருட்டு, பல கொலைகள்! 3 மனைவிகளுடன் உல்லாசம்! நாட்டின் பெரிய கார் திருடன்.. மிரண்ட போலீஸ்

English summary

The Vistara flight which took off from Delhi to Mumbai was mid-air when a sudden whistling sound was heard in the cockpit. The plane landed safely at the Delhi airport.