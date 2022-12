டெல்லி மாநகராட்சியில் ஆம்ஆத்மி அமோக வெற்றி! பாஜக தோல்வி.. பலித்துபோன தேர்தல் கருத்து கணிப்பு!

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: டெல்லி மாநகராட்சி தேர்தலில் ஆம்ஆத்மி கட்சி அமோக வெற்றி பெற்று அதிகாரத்தை கைப்பற்றி உள்ளது. மாநகராட்சியில் அதிகாரத்தை கைப்பற்றுவதற்கான 126 இடங்களை தாண்டி ஆம்ஆத்மி கட்சி பெற்றுள்ளது. இதன்மூலம் டெல்லி மாநகராட்சி அதிகாரத்தை 15 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு பாஜக இழந்துள்ளது. இந்த தேர்தலில் ஆம்ஆத்மிக்கு அடுத்ததாக 100 இடங்களை கைப்பற்றி பாஜக 2வது இடத்தை பிடித்துள்ளது. இதன்மூலம் தேர்தல் கருத்து கணிப்பு பலித்து போயுள்ளன.

டெல்லியில் 3 மாநகராட்சிகள் இருந்தன. மொத்தம் 272 வார்டுகள் இருந்தன. இந்நிலையில் தான் 3 மாநகராட்சிகள் ஒன்றாக இணைக்கப்பட்டன.

அதன்படி 250 வார்டுகள் கொண்ட ஒரே மாநகராட்சியாக மாற்றப்பட்டது. இந்த மாநகராட்சிக்கு டிசம்பர் 4ல் தேர்தல் நடந்தது. மொத்தம் 50 சதவீத ஓட்டுக்கள் மட்டுமே பதிவாகின.

இது தானா சேர்ந்த கூட்டம்! குஜராத் தேர்தல் நாளில் பிரதமர் மோடி பேரணி செல்லவே இல்லை.. ஆணையம் விளக்கம்

English summary

The BJP took the lead in the Delhi Municipal Corporation elections today at 9.30 am. In total 250 wards, BJP candidates were ahead in 126 seats required to capture power. Subsequently, the Aam Aadmi Party is ahead of the candidates at the 118th position, while the Congress is leading only by single digits.