தேசிய கட்சி அங்கீகாரம் பெற்றது ஆம் ஆத்மி.. பத்தே ஆண்டுகளில் அசுர வளர்ச்சி.. இனி மோடி vs கெஜ்ரிவால்?

Delhi

டெல்லி : ஆம் ஆத்மி கட்சி, குஜராத்தில் தற்போது 5 தொகுதிகளில் வெற்றியைப் பதிவு செய்யவிருக்கும் நிலையில், 6 சதவீதத்திற்கும் அதிகமான வாக்குகளைப் பெற்று தேசியக் கட்சி அந்தஸ்தைப் பெற்றிருக்கிறது. ஆம் ஆத்மி ஒருங்கிணைப்பாளர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால், ஆம் ஆத்மி, தேசியக் கட்சியாகிவிட்டது என அறிவித்துள்ளார்.

ஏற்கனவே டெல்லி, பஞ்சாப், கோவா ஆகிய மாநிலங்களில் மாநிலக் கட்சி அந்தஸ்து பெற்ற ஆம் ஆத்மி கட்சி, இன்னும் ஒரு மாநிலத்தில் 2 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்று, 6 சதவீத வாக்குகளைப் பெற்றாலே தேசியக் கட்சி அந்தஸ்தைப் பெற்றுவிடும் என்ற நிலை இருந்தது

இந்நிலையில், தேசியக் கட்சிக்கான அங்கீகாரத்தைப் பெறுவதற்கான முயற்சிகளில் ஈடுபட்டுள்ள ஆம் ஆத்மி கட்சிக்கு குஜராத் மாநில சட்டசபைத் தேர்தல் மூலம் வெற்றி கிடைத்துள்ளது. குறைவான இடங்களையே பெற்றாலும், 'தேசியக் கட்சி' அந்தஸ்தை தனதாக்கியுள்ளது ஆம் ஆத்மி.

