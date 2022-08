எங்க எல்லாரையும் அரஸெட் செய்தாலும்.. 2024இல் கெஜ்ரிவால்தான் பிரதமர்! அடித்து சொன்ன டெல்லி அமைச்சர்

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: மத்திய அரசுக்கும் அரவிந்த் கெஜ்ரிவாலுக்கும் இடையே மோதல் ஏற்பட்டுள்ள நிலையில், டெல்லி சுற்றுச்சூழல் துறை அமைச்சர் கோபால் ராய் சில முக்கிய கருத்துகளைத் தெரிவித்துள்ளார்.

தலைநகர் டெல்லியில் சமீபத்தில் மது கொள்கையில் மாற்றம் கொண்டு வரப்பட்டது. இருப்பினும், இதில் டெல்லி அரசுக்கு நஷ்டம் ஏற்பட்டதாக பாஜக ஆளுநரிடம் புகார் அளித்தது.

இந்தச் சூழலில் தான் டெல்லி துணை முதல்வர் மணீஷ் சிசோடியாவுக்கு சொந்தமான இடங்களில் சமீபத்தில் ரெய்டு நடத்தப்பட்டது. அதன் பிறகு இரு தரப்பிற்கும் இடையேயான மோதல் உச்சம் அடைந்துள்ளது.

ஆம் ஆத்மியை இரண்டாக உடைத்து பாஜகவில் சேர்ந்தால் கேஸ் குளோஸ் என பேரம்.. மணீஷ் சிசோடியா பகீர் தகவல்

English summary

Delhi Environment Minister Gopal Rai said that Arvind Kejriwal will become the Prime Minister in 2024 and the BJP will not be able to stop him: (மத்திய அரசை சாடிய டெல்லி ஆம் ஆத்மி அமைச்சர்)