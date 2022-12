பாஜகவுக்கு பேரிழப்பு.. டெல்லியை தட்டித்தூக்கும் ஆம்ஆத்மி! மாநகராட்சி தேர்தல் கருத்துக்கணிப்பு ரிலீஸ்

Delhi

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

டெல்லி: மாநில தேர்தலுக்கு இணையாக பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட டெல்லி மாநகராட்சித் தேர்தலில் ஆம் ஆத்மி கட்சி அதிக வார்டுகளில் வெற்றிபெறும் என்றும் இந்தியா டுடே மற்றும் டைம்ஸ் நவ் தொலைக்காட்சி நடத்திய தேர்தலுக்கு பிந்தைய கருத்துக்கணிப்பில் தெரியவந்து உள்ளது.

இந்தியா தலைநகரும் நாட்டின் மிகப்பெரிய மாநகராட்சிகளில் ஒன்றுமான டெல்லியில் இன்று மாநகராட்சித் தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு நடைபெற்றது.

டெல்லி சட்டப்பேரவைத் தேர்தலுக்கு இணையானதாக பார்க்கப்படும் இந்த தேர்தலில் வெற்றிபெற வேண்டும் என ஆம் ஆத்மி, காங்கிரஸ், பாஜக உள்ளிட்ட கட்சிகள் கடுமையாக போட்டியிட்டன.

English summary

A post-election poll conducted by India Today and Times Now TV has revealed that the Aam Aadmi Party will win more wards in the much-anticipated Delhi Municipal Corporation elections parallel to the state elections.