அதிமுக சொத்து மதிப்பு 246 கோடி, திமுக சொத்து மதிப்பு 162 கோடி! வெளியான தகவல்

டெல்லி : இந்தியாவில் உள்ள கட்சிகளின் சொத்து மதிப்பு அடிப்படையில் பாஜக முதலிடத்தையும் பகுஜன் சமாஜ் கட்சி இரண்டாவது இடத்தையும் காங்கிரஸ் கட்சி மூன்றாவது இடத்தையும் பெற்றுள்ளதாக ஜனநாயக சீர்திருத்தங்களுக்கான சங்கம் என்ற அமைப்பு வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது.

ஜனநாயக நாடான இந்தியாவில் நூற்றுக்கணக்கான கட்சிகள் உள்ளன குறிப்பாக பாஜக காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட தேசியக் கட்சிகளும் திமுக அதிமுக உள்ளிட்ட மாநில கட்சிகளும் ஆட்சியில் மாறி மாறி பதவியில் உள்ளன.

தேர்தல் செலவுகளுக்காகவும் பல்வேறு வகை செலவினங்களுக்கு நன்கொடை உள்ளிட்டவை மூலம் தேசிய கட்சிகளும் மாநில கட்சிகளும் நிதி திரட்டி வருகின்றன. அவை முறையாக கணக்கு காட்டப்பட்டு, சேர்த்தும் நன்கொடைகளுக்கு வரிவிலக்கும் அளிக்கப்படுகிறது.

