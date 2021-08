க்ளவுஸ் அணிந்து பலாத்காரம் செய்தால் குற்றமில்லை என்பதா? உச்சநீதிமன்றத்தில் அட்டார்னி ஜெனரல் வாதம்

Delhi

oi-Veerakumar

டெல்லி: நேரடியாக உடலோடு உடல் படவில்லை என்றால் அது பாலியல் பலாத்காரமாகாது என்று மும்பை உயர் நீதிமன்றம் வழங்கியிருந்த தீர்ப்பை மாற்ற வேண்டும் என்று இந்திய அட்டர்னி ஜெனரல் கேகே வேணுகோபால் உச்ச நீதிமன்றத்தில் வாதம் முன் வைத்தார். மும்பை உயர் நீதிமன்ற தீர்ப்பு, க்ளவுஸ் அணிந்து பாலியல் பலாத்காரம் செய்தால் குற்றமில்லை என்பதை போல இருக்கிறது என்று அவர் குறிப்பிட்டார்.

மகாராஷ்டிராவை சேர்ந்த 39 வயது நபர் 2016ம் ஆண்டு பக்கத்து வீட்டைச் சேர்ந்த 12 வயது சிறுமிக்கு கொய்யாப் பழம் கொடுப்பதாக கூறி வீட்டுக்கு அழைத்துச் சென்றுள்ளார். வீட்டுக்கு போனதும், சிறுமியின் மார்பகங்களை ஆடையோடு சேர்த்து அழுத்தியுள்ளார். பிறகு சிறுமியின் சல்வர் கமீஸ் ஆடையை அகற்ற முயன்றுள்ளார்.

எனவே, சிறுமி மீது பாலியல் தாக்குதல் நடத்தியதாக கூறி குற்றவாளிக்கு எதிராக மும்பை உயர் நீதிமன்ற நாக்பூர் கிளையில் வழக்கு நடைபெற்றது. மார்பகங்களை அழுத்தியதால், பாலியல் தாக்குதல் பிரிவின்கீழ் அந்த நபருக்கு தண்டனை வழங்க வேண்டும் என்று அரசுத் தரப்பில் வாதிடப்பட்டது.

English summary

Attorney General of India KK Venugopal has argued in the Supreme Court that the judgment of the Mumbai High Court should be reversed as it is not rape if the skin directly touch the skin.