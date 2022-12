அவசரம்.. சட்டவிரோதமாக அதிமுகவை கைப்பற்ற எடப்பாடி திட்டம்! உச்சநீதிமன்றத்தில் ஓபிஎஸ் பரபர பதில் மனு

Delhi

டெல்லி: அதிமுக பொதுக்குழு வழக்கு உச்சநீதிமன்றத்தில் நாளை மறுநாள் மீண்டும் விசாரணைக்கு வர உள்ள நிலையில் ஓ பன்னீர் செல்வம் தரப்பில் பதில் மனு தாக்கல் செய்யயப்பட்டுள்ளது. சட்டவிரோதமாக எடப்பாடி பழனிச்சாமி அதிமுகவை கைப்பற்ற திட்டமிட்டுள்ளார். அதிமுகவை பிரதிநிதித்துவப்படுத்த எடப்பாடி பழனிச்சாமிக்கு அதிகாரம் எதுவும் இல்லை என மனுவில் கூறப்பட்டுள்ளது.

அதிமுகவில் ஒற்றை தலைமை விவகாரம் தொடர்பாக எடப்பாடி பழனிச்சாமி, ஓ பன்னீர் செல்வம் இடையே மோதல் போக்கு உள்ளது. இருவரும் தனித்தனியாக செயல்பட்டு வருகின்றனர்.

இதற்கிடையே தான் பொதுக்குழுவை கூட்டிய எடப்பாடி பழனிச்சாமி கட்சியின் இடைக்கால பொதுச்செயலாளராக தேர்வானார். மேலும் ஒருங்கிணைப்பாளர், துணை ஒருங்கிணைப்பாளர் பதவி நீக்கம் செய்யப்பட்டது.

