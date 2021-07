அமைதி பேச்சுவார்த்தை தோல்வியடைந்தால்.. இந்தியாவிடம் உதவி கேட்பதை தவிர வேறு வழியில்லை.. ஆப்கான் தூதர்

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: தாலிபான்கள் உடனான பேச்சுவார்த்தை தோல்வியடையும்பட்சத்தில் வரும் காலத்தில் ஆப்கானிஸ்தான் அரசு இந்தியா ராணுவ உதவியை நாடலாம் என்று இந்தியாவுக்கான ஆப்கான் தூதர் தெரிவித்துள்ளார்.

ஆப்கானிஸ்தான் நாட்டிலிருந்து அமெரிக்கப் படைகள் படிப்படியாக வெளியேற்றப்பட்டு வருகிறது. இது ஏற்கனவே அறிவிக்கப்பட்ட ஒன்றுதான் என்றும் தாலிபான்களின் ஆட்டம் ஆப்கானில் மீண்டும் தொடங்கிவிட்டது.

அமெரிக்கப் படைகள் இல்லாததால் ஆப்கானிஸ்தானிலுள்ள தாலிபான் படைகள் தாங்கள் இழந்த சுமார் 80% நிலத்தை ஏற்கனவே மீட்டுவிட்டன. ஏற்கனவே பல பகுதிகளில் ராணுவத்திற்கும் தாலிபான்களும் மோதல் தொடங்கிவிட்டது.

English summary

The government of Afghanistan may seek India's military assistance if talks with the Taliban peace talks fail. Afghan Ambassador said that the aid sought would not involve sending troops but could be in areas like training and technical support.