பிரதமர் மோடி கூறிய ஒரு வார்த்தை.. நாடு முழுவதும் மக்கள் ஆர்வம்.. சீட்டாக்களுக்கான பெயர்களை பாருங்க!

டெல்லி: பிரதமர் மோடியின் கோரிக்கையை ஏற்று மத்திய பிரதேசத்தில் உள்ள குனோ தேசிய பூங்காவில் உள்ள 7 சீட்டாக்களுக்கு ‛துர்கா, சக்தி, பிரம்மா, ருத்ரா' உள்பட மொத்தம் 750க்கும் அதிகமான பெயர்களை பொதுமக்கள் பரிந்துரை செய்துள்ளனர்.

இந்தியாவில் 1947ல் சீட்டா எனும் சிவிங்கப்புலி இருந்தது. அதன்பிறகு அந்த சீட்டா இறந்தது. இதனால் இந்தியாவில் சீட்டா இனம் முற்றிலும் அழிந்துவிட்டதாக 1952ல் அறிவிக்கப்பட்டது.

அதன்பிறகு கடந்த 70 ஆண்டுகளாக இந்தியாவில் சீட்டா எனும் சிவிங்கப்புலி இல்லாத நிலை இருந்தது. இதையடுத்து நமீபியாவிடம் இருந்து இந்தியாவுக்கு சீட்டாக்கள் கொண்டு வர ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டது.

In response to Prime Minister Modi's request, the public has suggested more than 750 names including 'Durga, Shakti, Brahma, Rudra' for 7 cheetahs in Kuno National Park in Madhya Pradesh.