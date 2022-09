முன்னுரையால் சர்ச்சை.. ‛அம்பேத்கரும் மோடியும்’ நூல் வெளியீட்டு விழாவில் பங்கேற்காத இளையராஜா! விபரம்

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: இசையமைப்பாளரான இளையராஜா அணிந்துரை எழுதி சர்ச்சையான‛அம்பேத்கரும்-மோடியும்' என்ற நூல் டெல்லியில் இன்று வெளியீடப்பட்டது. இதில் இளையராஜா பங்கேற்காத நிலையில் மத்திய இணையமைச்சர் எல் முருகன், நடிகை குஷ்பு உள்ளிட்டவர்கள் பங்கேற்றனர்.

ப்ளூ கிராப்ட் டிஜிட்டல் பவுன்டேஷன் சார்பில் ‛ அம்பேத்கரும் மோடியும்' என்ற தலைப்பில் சீர்த்திருத்தவாதிகள் சிந்தனையும், செயல்வீரர்களின் நடவடிக்கையும் என்ற பெயரில் புத்தகம் எழுதியது.

இந்த புத்தகத்துக்கு இசையமைப்பாளரான இசைஞானி இளைராஜா முன்னுரை எழுதி இருந்தார். இதுதொடர்பான விபரங்கள் வெளியாகி பெரும் விவாதத்துக்கு உள்ளானது.

மோடி - அம்பேத்கர் ஒப்பீடு.. மத்திய அரசு வெளியிடும் 'சர்ச்சை’ புத்தகம்! பங்கேற்கும் “எம்.பி” இளையராஜா

English summary

The controversial book Ambedkarum-Modiyum'' written by music composer Ilaiyaraaja was released in Delhi today. Union Minister of State L Murugan, actress Khushbu and others participated in this while Ilayaraja did not participate.