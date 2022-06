7 ஆண்டுகளில் குறைந்த ராணுவ ஆள்சேர்ப்பு! அக்னிபாத் திட்ட போராட்டக்காரர்களின் பிரச்சனைகள் என்ன?

Delhi

டெல்லி: அக்னிபாத் திட்டத்துக்கு கடும் எதிர்ப்பு கிளம்பி போராட்டங்கள் வெடித்துள்ள நிலையில் வயது வரம்பு 23 ஆக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும் இது அடுத்த ஆண்டு பிரச்சனையாக மாறும் எனவும், கடந்த 7 ஆண்டுகளில் தற்போது தான் குறைந்தபட்சமாக ஆள்சேர்ப்பு நடத்தப்பட உள்ளதாகவும் தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

இந்தியாவில் பாதுகாப்பு படைக்கான ஆள்சேர்ப்பு திட்டமாக அக்னிபாத் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது. இதன்மூலம் ராணுவம், விமானப்படை, கப்பற்படை ஆகிய முப்படைகளில் இளைஞர்கள் குறுகிய காலம் சேவையாற்ற முடியும்.

அக்னிபாத் திட்டத்தின் கீழ் முப்படைகளிலும் 17.5 வயது முதல் 21 வயதுக்குள் பணிக்கு சேரலாம். இவர்கள் 4 ஆண்டுகள் பணியில் இருக்கலாம். 4 ஆண்டு பணிக்கு பிறகு 75 சதவீதம் பேர் திருப்பி அனுப்பப்படுவர். 25 சதவீதம் பேர் மட்டும் தக்க வைக்கப்படுவர்.

English summary

The age limit has been raised to 23 as protests erupt against the Agnipath project. However, it has been reported that this will become a problem next year and that recruitment is at least the lowest in the last 7 years.