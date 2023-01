பாஜக கையில் ‘ரிமோட்’! பச்செக்கென ஒட்டிக் கொண்ட ஓபிஎஸ் & கோ! எடப்பாடி டீம் ஆப்செண்டாமே! பரபர டெல்லி!

Delhi

oi-Rajkumar R

டெல்லி : ரிமோட் வாக்குப்பதிவு இயந்திரம் தொடர்பான ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் எடப்பாடி பழனிச்சாமி அணியினர் ஒருவர் கூட கலந்து கொள்ளாமல் முற்றிலும் புறக்கணித்த நிலையில் ஓ.பன்னீர்செல்வம் அணி மட்டும் பங்கேற்று இருக்கின்றனர். ஒருங்கிணைப்பாளர் விவகாரம் காரணமாகவே எடப்பாடி பழனிச்சாமி தரப்பினர் இந்த கூட்டத்தை புறக்கணித்ததாக தகவல் வெளியாகியிருக்கிறது.

உள்ளாட்சித் தேர்தல்களில் வாக்குச்சீட்டு முறையும் சட்டப்பேரவை மக்களவைத் தேர்தல்களில் மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரமும் இந்திய தலைமை தேர்தல் ஆணையத்தால் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.

இந்த நிலையில் இந்தியாவின் பல்வேறு பகுதிகளில் பணியாற்றும் வாக்காளர்கள் தாங்கள் இருந்த இடத்தில் இருந்தே வாக்களிப்பதற்கு வசதியாக ரிமோட் வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களை அறிமுகப்படுத்த தேர்தல் ஆணையம் முடிவு செய்திருக்கிறது.

English summary

Not even a single member of the Edappadi Palaniswami team participated in the consultation meeting regarding the remote voting machine, but only the O. Panneerselvam team participated. It has been reported that the Edappadi Palaniswami party has boycotted this meeting due to the coordinator issue.