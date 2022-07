வழக்கம்போல் வராத பிரதமர் மோடி.. அனைத்துக்கட்சி கூட்டத்தில் பங்கேற்காததால் காங்கிரஸ் விமர்சனம்

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: நாடாளுமன்ற குளிர்கால கூட்டத்தொடர் நாளை நடைபெற உள்ள நிலையில் இன்று அனைத்துக்கட்சி கூட்டம் நடந்தது. இதில் பிரதமர் மோடி பங்கேற்றாத நிலையில் காங்கிரஸ் கட்சி விமர்சனம் செய்துள்ளது.

நாடாளுமன்றத்தின் குளிர் கூட்டத்தொடர் நாளை துவங்கி நடைபெற உள்ளது. இந்த கூட்டத்தில் பல்வேறு முக்கிய விவாதங்கள் நடைபெற உள்ளது. மேலும் மத்திய அரசு சார்பில் 24 மசோதாக்கள் கொண்டு வரப்படலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

நாளை துவங்கும் நாடாளுமன்ற கூட்டத்தொடர் ஆகஸ்ட் மாதம் 12 ம் தேதி வரை நடைபெற உள்ளது. இதனால் நாடாளுமன்றத்தின் இருஅவைகளும் நாளை கூட உள்ளது.

நாளை நாடாளுமன்றம் கூடுகிறது.. டெல்லியில் இன்று அனைத்து கட்சிக் கூட்டம்

English summary

An all-party meeting was held today as the winter session of Parliament is scheduled to be held tomorrow. The Congress party has criticized the fact that Prime Minister Modi did not participate in it.