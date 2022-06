“அக்னிபாத்” வன்முறை.. முப்படை தளபதிகளுடன் அவசரமாய் ஆலோசித்த அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங்!

Delhi

டெல்லி: அக்னிபாத் திட்டத்தை எதிர்க்கும் போராட்டங்களுக்கு மத்தியில் இன்று மத்திய பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் டெல்லியில் முப்படை தளபதிகளுடன் ஆலோசனை நடத்தினர். இதில் அக்னிபாத் திட்டத்தின் ஆள்சேர்ப்பு, சவால்கள் குறித்து விவாதிக்கப்பட்டது.

இந்திய பாதுகாப்பு துறையில் உள்ள முப்படைகளில் 'அக்னிபாத்' திட்டத்தில் ஆள்சேர்க்க முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. இதுதொடர்பாக ஜூன் 14ல் மத்திய பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங், முப்படை தளபதிகளுடன் விபரங்கள் வெளியிட்டார்.

அதன்படி திட்டத்தில் 4 ஆண்டுகள் வரை பணி செய்ய முடியும். அதன்பிறகு 25 சதவீதம் பேர் மட்டுமே தக்கவைக்கப்பட்டு 75 சதவீதம் பேர் திருப்பி அனுப்பப்படுவார்கள். இவர்களுக்கு ஓய்வூதியம் கிடையாது. ரூ.11 லட்சத்துக்கு பணபலன் வழங்கப்படும்.

Union Defense Minister Rajnath Singh today meeting with the three battalion commanders in Delhi amid protests against the Agnibad project. The recruitment and challenges of the Agnipath project were discussed.