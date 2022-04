நீதிமன்றங்களில் உள்ளூர் மொழிகளை ஊக்குவிக்க வேண்டும்.. இந்தி பிரச்சனைக்கு மத்தியில் மோடி பேச்சு

Delhi

டெல்லி: ‛‛நீதிமன்றங்களில் உள்ளூர் மொழிகளை ஊக்குவிக்க வேண்டும். இது நீதித்துறை மீதான பொதுமக்களின் நம்பிக்கையை அதிகரிப்பதோடு, நீதித்துறையுடன் சாமானியர்களை தொடர்பு கொள்ள வைக்கும்'' என பிரதமர் நரேந்திர மோடி கூறினார்.

டெல்லியில் நேற்று அனைத்து மாநில உயர்நீதிமன்றங்களின் 39வது தைமை நீதிபதிகள் மாநாடு நடைபெற்றது. உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி என்வி ரமணா தலைமை வகித்து பேசினார்.

இதையடுத்து இன்று விக்யான் பவனில் தலைமை நீதிபதிகள் மற்றும் முதல்வர்களின் கூட்டு மாநாடு துவங்கியது. இந்த மாநாட்டை பிரதமர் நரேந்திர மோடி துவக்கி வைத்து உரையாற்றினார். அப்போது அவர் கூறியதாவது:

English summary

‛‛Local languages should be promoted in the courts. It will boost public confidence in the judiciary and enable the common man to interact with the judiciary, ” says Prime Minister Narendra Modi.