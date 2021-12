பழைய பொருட்கள் மூலம் புது காரை தயாரித்தவருக்கு.. ஆனந்த் மகேந்திரா கொடுத்த செம சர்ப்ரைஸ்.. நெகிழ்ச்சி

Delhi

டெல்லி: மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தை சேர்ந்தவர் தத்தாத்ராய லோகர். இவரது மகளுக்கு கார் என்றால் கொள்ளை பிரியம். நாம் ஒரு கார் வாங்க வேண்டும் என்று தனது தந்தையிடம் அடிக்கடி கூறி வந்தார். ஆனால் ஏழ்மை குடும்பத்தில் பிறந்த தத்தாத்ராய லோகர் கார் வாங்குவது அவ்வளவு எளிதல்ல.

ஆனாலும் மகளின் ஆசையை பூர்த்தி செய்ய வேண்டும் என்பதில் உறுதியாக இருந்தார். பல லட்சக்கணக்கில் கார் வாங்க முடியாது என்பதால் தானே குறைந்த விலையில் ஒரு காரை வடிவமைக்க முடிவு செய்தார்.

English summary

Anand Mahindra has given a new car to the person who made the car from old materials. Anand Mahindra says Dattatraya Loker, which has made a high quality car out of old items, will be gifted a new car. He has said that I will never stop appreciating the ingenuity and excellent performance of our people