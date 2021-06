கோவிஷீல்டு டோஸ் இடைவெளியில் மீண்டும் மாற்றம்? புதிய ஆய்வு கூறுவது என்ன.. மத்திய அரசு புது விளக்கம்

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: இந்தியாவில் கொரோனா பாதிப்பு வெகுவாக குறைந்து வருகிறது, அதேபோல தடுப்பூசி போடும் பணிகளும் மெல்ல வேகமடைந்து வருகிறது. இந்தச் சூழலில் கோவிஷீல்டு தடுப்பூசி டோஸ்களுக்கான கால இடைவெளியை மத்திய அரசு மீண்டும் மாற்றியமகைக் திட்டமிட்டுள்ளதாகத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

இந்தியாவில் கொரோனா 2ஆம் அலை கடந்த சில மாதங்களாகவே மோசமான பாதிப்பை ஏற்படுத்தியிருந்தது. அந்தச் சமயத்தில் தினசரி கொரோனா பாதிப்பு சுமார் நான்கு லட்சத்தைக் கூட தாண்டியிருந்தது.

அதேபோல தினசரி கொரோனா உயிரிழப்புகளும் நான்காயிரத்தைத் தாண்டியிருந்தது. ஒருபுறம் கொரோனா பாதிப்பால் நோயாளிகள் உயிரிழந்தனர் என்றார், மறுபுறம் ஆக்சிஜன் பற்றைக்குறையும் உயிரிழப்புகளை ஏற்படுத்தியிருந்தது.

English summary

Corona vaccine shortage in India is slowly reducing in the nation. There is a talk that the center might again change the Covishield vaccine dose gap.