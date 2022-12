"புல்லட் ப்ரூஃப் காரில் பாத யாத்திரை போகட்டா!" டெல்லி போலீஸ் விளக்கம்.. நக்கலடித்த ராகுல் காந்தி

Delhi

டெல்லி: துப்பாக்கி குண்டுகள் துளைக்காத 'புல்லட் ப்ரூஃப்'காரிலா பாத யாத்திரை மேற்கொள்ள முடியும்? இல்லை., இதற்கு முன்பு நடைப்பயணம் மேற்கொண்ட பாஜக தலைவர்கள் அப்படிதான் செய்தார்களா? எனக் காங்கிரஸ் எம்.பி. ராகுல் காந்தி கேள்வியெழுப்பியுள்ளார்.

பாரத் ஜோடோ நடைப்பயணத்தில் ராகுல் காந்தி, பாதுகாப்பு விதிகளை முறையாக கடைப்பிடிக்கவில்லை என டெல்லி காவல்துறை கூறியுள்ள நிலையில், அதற்குப் பதிலடி கொடுக்கும் விதமாக ராகுல் இவ்வாறு தெரிவித்துள்ளார்.

மேலும், இந்த நடைப்பயணம் இந்தியாவின் உணர்வுகளை வெளிக்காட்டுவதாகவும், இதிலிருந்து தாம் நிறையக் கற்றுக்கொண்டதாகவும் ராகுல் கூறினார்.

