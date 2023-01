2024 தேர்தல் ‘தீ’ வியூகம்! காங்கிரஸூக்கு ‘ஓகே’ சொன்ன நிதிஷ்.. மாஸ்டர் ஸ்ட்ரோக்! இனிமேதான் இருக்கு!

Delhi

oi-Vignesh Selvaraj

டெல்லி : பாஜகவை ஆட்சியில் இருந்து அகற்ற வேண்டுமானால், எதிர்க்கட்சிகள் அனைத்தும் ஓரணியில் திரள வேண்டும் என்பதே அரசியல் தலைவர்கள், அரசியல் பார்வையாளர்கள் என பலரும் முன்வைக்கும் யோசனை. ஆனால், காங்கிரஸ் தலைமையில் ஓரணியாகத் திரள சில மாநிலக் கட்சிகள் தயாராக இல்லை. பாஜகவுக்கு எதிரான வலுவான அணியை அமைப்பதில் காங்கிரஸ் கட்சியும் கோட்டை விடுவதாகவே தெரிகிறது. இந்நிலையில், பீகார் முதல்வர் நிதிஷ் குமாரின் வியூகம் அரசியல் அரங்கில் பரபரப்பைக் கிளப்பி வருகிறது.

காங்கிரஸ் கட்சி வருகிற 2024 நாடாளுமன்ற தேர்தலில் பிரதமர் வேட்பாளராக ராகுல் காந்தியை முன்னிறுத்துவதில் தவறில்லை என பீகார் முதலமைச்சரும், ஐக்கிய ஜனதா தளம் கட்சியின் தலைவருமான நிதிஷ் குமார் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழ்நாட்டில் திமுக, காங்கிரஸ் கட்சிக்கு தொடர்ந்து ஆதரவை அளித்து வருகிறது. திமுக கூட்டணியில் இருக்கும் பிற கட்சிகளும், காங்கிரஸ் தலைமையில், அனைத்து எதிர்க்கட்சிகளும் ஒருங்கிணைய வேண்டும் என வலியுறுத்தி வருகின்றன.

The idea said by many political leaders is that if the BJP is to be removed from power, all the opposition parties should gather together. Congress also seems to be giving up on building a strong team against the BJP. In this case, Bihar Chief Minister Nitish Kumar's strategy is causing a stir in the political arena.