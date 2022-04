உண்மையை கண்டு அஞ்சும் பாஜக... நிருபரை அரை நிர்வாணப்படுத்தியதற்கு ராகுல் காந்தி கண்டனம்

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: மத்திய பிரதேசத்தில் நிருபரை போலீஸ் நிலையத்தில் அரை நிர்வாணப்படுத்தியது தொடர்பாக காங்கிரஸ் கட்சியின் ராகுல்காந்தி கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார். உண்மையைை கண்டு பாஜக அஞ்சுகிறது என அவர் விமர்சனம் செய்துள்ளார்.

மத்திய பிரதேச மாநிலத்தில் பாஜக எம்எல்ஏவாக இருப்பவர் கேதார்நாத் சுக்லா. இவரது மகன் குருதத். இவர்கள் குறித்து நாடக நடிகர் நீரஜ் குந்தர் அவதூறு கருத்துகளை சமூக வலைதளங்களில் வெளியிட்டதாக கூறப்படுகிறது.

இதுபற்றிய புகாரையடுத்து நீரஜ் குந்தர் கைது செயயப்பட்டார். இதை கண்டித்து சித்தி மாவட்டத்தில் ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது. இதில் சமூக ஆர்வலர்கள், யூடியூபர்கள் பங்கேற்றனர்.

எல்லாமே பொய்..தர்மத்தின் பெயரில் அல்ல..பொய்களை சொல்லி வாக்கு கேட்கும் பிரதமர்..விளாசிய ராகுல்காந்தி

English summary

Congress' Rahul Gandhi has strongly condemned the half-naked reporter at a police station in Madhya Pradesh. He criticized the BJP for fearing the truth.