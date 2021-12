கோவா தேர்தல்:பாஜக 20-22; ஆம் ஆத்மி 5-7; காங். 4-6 இடங்களில் வெல்ல வாய்ப்பு: NewsX கருத்து கணிப்பு

Delhi

oi-Mathivanan Maran

டெல்லி: கோவா சட்டசபைத் தேர்தலில் பாரதிய ஜனதா கட்சி (பாஜக) ஆட்சியைத் தக்க வைக்கும் என்று Polstrat-NewsX கருத்து கணிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. பாஜகவுக்கு 20 முதல் 22 இடங்களும் ஆம் ஆத்மிக்கு 5 முதல் 7 இடங்களும் காங்கிரஸுக்கு 4 முதல் 6 இடங்களும் கிடைக்கும் என்கிறது இக்கருத்து கணிப்பு.

கோவா சட்டசபைக்கு அடுத்த ஆண்டு தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. கோவாவில் ஆளும் பாஜக ஆட்சியைத் தக்க வைக்க முயற்சித்து வருகிறது.

பிரதான எதிர்க்கட்சியாக இருந்த காங்கிரஸ் கட்சியின் பல தலைவர்கள் பாஜகவுக்கும் திரிணாமுல் காங்கிரஸுக்கும் தாவிவிட்டனர். கோவா தேர்தலில் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் மற்றும் ஆம் ஆத்மி கட்சிகளும் போட்டியிடுகின்றன.

இந்த நிலையில் Polstrat-NewsX 5 மாநில சட்டசபை தேர்தல் முடிவுகள் எப்படி இருக்கும் என கருத்து கணிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. இதில் கோவா மாநிலத்தில் ஆளும் பாஜக ஆட்சியைத் தக்க வைக்கும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு சிங்கிள் டிஜிட் இடங்கள்தான் கிடைக்கும் என்கிறது இக்கருத்து கணிப்பு

English summary

According to the Polstrat-NewsX pre-poll survey, BJP to get 5-7 seats; Aam Aadmi Party to get 5-7 seats; Congress to get 4-6 seats in the Goa Assembly Election.