இது ஆபாசம் இல்லை வக்கிரம்.. தூக்கிவாரி போட்ட, ப்ரீ வெட்டிங் போட்டோ ஷூட்! நாடு எங்கே போகுது?

Delhi

oi-Veerakumar

டெல்லி: திருமணத்துக்கு முந்தைய ஃபோட்டோஷூட் ஆபாசங்களில் புதிய உச்சத்தை தொட்டு விட்டது. அதற்கு லேட்டஸ்ட் உதாரணம்தான் இப்போது வைரலாக சுற்றும் ஒரு போட்டோ.

திருமணத்திற்கு முன்பு மணமகன் மற்றும் மணப்பெண் ஆகியோரை அருகருகே நிறுத்தி கூட புகைப்படம் எடுக்காத கலாச்சாரம் தமிழ்நாடு மட்டுமல்லாது நாடு முழுக்க இருந்தது.

ஆனால், இப்பொழுது திருமணத்துக்கு முன்பு எடுக்கப்படும் புகைப்படங்கள் ஹனிமூன் செல்லும்போது எடுக்கும் படங்களை விடவும் மிகவும் நெருக்கமாக இருக்கிறது. சில நேரங்களில் ஆபாசத்தின் புது உச்சங்களை கூட தொட்டு விடுகிறது.

மதம் மாறியவர்கள் கலப்புத் திருமண சான்றிதழ் பெற முடியாது: உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவு

English summary

Glamorous pre-wedding shoot Pictures: Pre wedding Shoot picture going viral on social media where a bridegroom lying on his back and bride lift up her skirt on his face.