அடடா.. ரயில் நிலைய கழிவறைக்கு 12% ஜிஎஸ்டி! 2 பிரிட்டிஷ்காரர்களிடம் ரூ.224 வசூல்! ஐஆர்சிடிசி விளக்கம்

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: டெல்லி ஆக்ரா கண்டோன்மென்ட் ரயில் நிலையத்தில் கழிவறையை 5 நிமிடம் பயன்படுத்திய பிரிட்டிஷ் சுற்றுலா பயணிகள் 2 பேரிடம் இருந்து 12 சதவீத ஜிஎஸ்டியுடன் ரூ.224 வசூலிக்கப்பட்டது சர்ச்சையான நிலையில் தற்போது அதற்கு ஐஆர்சிடிசி விளக்கம் அளித்துள்ளது.

இந்தியாவில் மத்திய அரசின் ஜிஎஸ்டி வரி விதிப்பு முறைக்கு எதிர்க்கட்சிகள் கடும் கண்டனம் தெரிவித்து வருகின்றன. சமீபத்தில் கூட பாக்கெட் வகை உணவு பொருட்களுக்கு 5 சதவீத ஜிஎஸ்டி வரி விதிக்கப்பட்டது. இதற்கும் கடும் எதிர்ப்பு கிளம்பியது.

இந்நிலையில் தான் இந்திய ரயில்வேயின் ஆக்ரா கண்டோன்மென்ட் ரயில் நிலையத்தில் கழிவறையை பயன்படுத்திய 2 பிரிட்டிஷ் சுற்றுலா பயணிகளுக்கு ஜிஎஸ்டியுடன் கட்டணம் வசூலிக்கப்பட்டு சர்ச்சையான நிலையில் அதற்கு ஐஆர்சிடிசி சார்பில் விளக்கம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன் விபரம் வருமாறு:

English summary

Amidst the controversy, the IRCTC has now clarified that 2 British tourists were charged Rs 224 with 12 per cent GST for using the toilet at the Agra Cantonment railway station near Delhi for 5 minutes.