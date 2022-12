2 நாள் யாகம்.. நல்லநேரம் ரொம்ப முக்கியம்.. பாஜகவை வீழ்த்த டெல்லியில் கேசிஆர் செய்த சம்பவம்! என்னவாம்?

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: பாஜகவை எதிர்க்கும் வகையில் தேசிய அரசியலில் தெலங்கானா முதலமைச்சர் சந்திரசேகரராவ் நுழைந்துள்ளார். இதற்காக பாரத் ராஷ்ட்ர சமிதி கட்சியை துவங்கி தலைமை அலுவலகத்தில் தலைநகர் டெல்லியில் திறந்துள்ளார். இந்நிலையில் தான் ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் நல்ல நேரம் பார்த்து செய்த அவர் நாடாளுமன்ற தேர்தலில் வெற்றி பெற வேண்டி விசேஷமாக 2 நாள் மகாயாகம் நடத்தியதும், அதன் பின்னணி தகவலும் வெளியாகி உள்ளது.

தெலங்கானாவில் கே சந்திரசேகர ராவின்(கேசிஆர்) தெலங்கானா ராஷ்ட்ரிய சமிதியின் ஆட்சி நடக்கிறது. இங்கு அடுத்த ஆண்டு இறுதியில் சட்டசபை தேர்தல் நடைபெற உள்ளது.

இதற்கிடையே தான் தெலங்கானா ராஷ்ட்ரிய சமிதி, பாஜக இடையே கடும் மோதல் போக்கு உள்ளது. ஒருகாலத்தில் கூட்டணியில் இருந்த இந்த கட்சிகள் எதிரெதிர் துருவங்களாக மாறி உள்ளன.

ஒன்னுகூடிட்டாங்க.. பாஜகவை வீழ்த்த வியூகம்.. டெல்லியில் கேசிஆர் ‛மெகாமூவ்’.. திரண்ட தலைவர்கள்.. ஆஹா

English summary

Telangana CM K Chandrasekhar Rao has entered national politics to oppose the BJP. For this, the Bharat Rashtra Samithi party has been started and the head office has been opened in the capital Delhi. In this case, he had timed everything well and conducted a special 2-day mahayakam to win the parliamentary elections, and the background information has been revealed.