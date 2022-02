எல்லா விவரமும் சின்ன சிப்பில்.. இந்தியாவில் இனி இ பாஸ்போர்ட்! எப்படி இருக்கும்? சுவாரசிய பின்னணி!

Delhi

oi-Shyamsundar I

டெல்லி: இந்தியாவில் இனி இ பாஸ்போர்ட் வழங்கப்படும் என்று நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் அறிவித்துள்ளார். இந்த இ பாஸ்போர்ட் எப்படி இருக்கும் என்று பார்க்கலாம்.

மத்திய நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் இன்று மத்திய பட்ஜெட் 2022ஐ தாக்கல் செய்தார். இதில் பல புதிய டிஜிட்டல் சேவைகள் குறித்த அறிவிப்பை வெளியிட்டார்,

முக்கியமாக நடப்பு நிதி ஆண்டிலேயே இந்த இ-பாஸ்போர்ட் வழங்கும் திட்டம் அறிமுகம் செய்யப்படும் என்று நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் கூறியுள்ளார். பல காலமாக எதிர்பார்த்த அறிவிப்பு இன்று வெளியானது.

English summary

Budget 2022: What is E-Passport? How it will work in India? All you need to know.