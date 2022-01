பிபின் ராவத் பயணித்த ஹெலிகாப்டர் விபத்துக்குள்ளாக காரணம் திடீர் மேக கூட்டம்: வெளியான விசாரணை அறிக்கை

Delhi

oi-Veerakumar

டெல்லி: ஹெலிகாப்டர் விபத்தில் இந்திய ராணுவ முப்படை தளபதி பிபின் ராவத் உள்ளிட்ட 14 பேர் உயிரிழந்தது தொடர்பாக இந்திய விமானப்படை அமைத்த முப்படை விசாரணை குழு மத்திய பாதுகாப்புத் துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத்சிங்கிடம் அறிக்கை சமர்ப்பித்துள்ளது.

விபத்துக்கு, சதிவேலை காரணம் இல்லை என்று முதல்கட்ட அறிக்கையில் திட்டவட்டமாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேகமூட்டம்தான் விபத்துக்கு காரணம் எனச் சுட்டிக் காட்டியுள்ளது இந்த அறிக்கை.

கடந்த டிசம்பர் மாதம் 8ம் தேதி, குன்னூர் அருகே காட்டேரி மலைப்பாதையில் இந்திய விமானப்படையின் Mi-17V5 வகை ராணுவ ஹெலிகாப்டர் கீழே விழுந்து விபத்துக்குள்ளானது. கோவை சூலூர் விமானப்படை தளத்திலிருந்து குன்னூர் வெலிங்க்டன் பயிற்சி மையத்திற்கு முப்படை தளபதி பிபின் ராவத், அவரது மனைவி மற்றும் ராணுவத்தைச் சேர்ந்த 14 பேர் அதில் பயணம் செய்தனர்.

English summary

The preliminary finding of the tri-service investigation into the fatal crash of the Mi-17V5, which led to the death of all 14 who were on board, including Chief of Defence Staff General Bipin Rawat, has ruled out negligence as the cause of the accident. Suden clowds is the reason.